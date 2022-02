Guto diz que Bahia foi bem na criação, mas lamenta gols perdidos em derrota

A fase do Bahia não é nada animadora. Nesta quarta-feira (9), o tricolor voltou a perder, dessa vez foi derrotado pelo Barcelona de Ilhéus, na Fonte Nova, e pode se complicar muito na busca por uma vaga na semifinal do Baianão.

Após a partida, o técnico Guto Ferreira tentou explicar o que aconteceu para o time ter feito mais uma partida fraca tecnicamente. O treinador voltou a bater na tecla da preparação física. O treinador afirmou que o Bahia teve chances para vencer o duelo e lamentou as chances perdidas.

“Essa superioridade [do Barcelona], se você olhar os números do jogo, não bate. Tivemos 20 finalizações contra 7, das 20 tivemos 8 dentro do gol, mas a bola não ultrapassou a linha, e eles tiveram uma que ultrapassou a linha. Os lances que dão oportunidade a fazer a diferença, que é o gol, nós tivemos, não tivemos o gol. Eles tiveram uma chance e fizeram o gol”, iniciou o Guto.

O treinador foi questionado sobre recuperar a confiança do torcedor. Na partida contra o Barcelona, que marcou o retorno do público à Fonte Nova, o tricolor saiu de campo sob vaias. No fim do primeiro tempo, parte da torcida gritou ‘olé’ enquanto o time de Ilhéus tocava a bola.

“A confiança do torcedor só vai ser melhorada com resultado. Hoje tivemos oito finalizações contra uma, e o adversário venceu por 1x0. Nas duas partidas que fomos derrotados tivemos, antes dos cinco minutos, bolas em cima da linha e não fizemos o gol [...] é ser um pouquinho mais feliz nessa situação de encaixar o lance e fazer o gol. O mais importante, que é a criação, estamos criando”, afirmou.

“A gente quer sempre que os jogadores deem resposta desde o primeiro momento, mas essa resposta passa pela melhor preparação física, pela equipe encaixada, situação de confiança. Tudo isso nós estamos buscando e os resultados fazem com que a confiança suba e os resultados continuem”, completou.

O próximo desafio do Bahia será no sábado (12), quando recebe o Globo-RN, na Fonte Nova, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O tricolor precisa vencer para ter chance de voltar à zona de classificação da competição regional.