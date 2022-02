Guto diz que goleada dá confiança, mas prega busca por evolução no Bahia

O triunfo sobre o Globo-RN veio em tom de alívio para o Bahia. Neste sábado (12), o Esquadrão aplicou uma goleada de 5x0, na Fonte Nova, e encerrou o jejum que já durava três jogos. De quebra, o time ainda se recuperou no Nordestão e voltou à zona de classificação para a segunda fase do torneio.

Ao fim do duelo, o técnico Guto Ferreira foi questionado se o placar elástico tirou um peso das costas do tricolor. O treinador afirmou que tudo está sendo feito com planejamento e que mesmo nos momentos de derrota, o motivo do tropeço é entendido por quem participa do dia a dia do clube.

“Nós temos um planejamento. Lógico que trabalhar com triunfos traz mais tranquilidade. A gente sabe onde a gente quer chegar, sabe o porquê desses tropeços, isso que é importante. Se você não sabe o que está provocando, não sabe se vai ganhar ou perder. E não sabe porque está acontecendo, aí vira um problemão e você não tem solução. Mas não é o caso, sabemos o que está acontecendo. Vencemos uma partida, mas ainda não estamos no estágio que queremos para competir de igual para igual ou em superioridade com os clubes que vem pela frente”, explicou o treinador.

Mesmo analisando o cenário de forma fria, Guto reconhece que a goleada deve deixar a situação mais tranquila para o Bahia. Apesar dos gritos contra o presidente Guilherme Bellintani disparados pelos torcedores na Fonte Nova, o elenco recebeu o apoio dos presentes durante o duelo.

“Foi um jogo importante, trouxe um triunfo com uma margem de gols, conseguimos fazer boas jogadas e esse tipo de situação tende a trazer confiança para o time. Acho que esse foi o fator preponderante. Não foi tudo perfeito, como a gente gostaria, mas foi uma evolução grande”, explicou.

Depois de seis jogos no comando da equipe principal em 2022, o treinador disse que está cada vez mais perto da equipe ideal para o decorrer do ano. Diante do Globo, ele voltou a fazer o rodízio e deu oportunidade para o garoto André, lateral do time sub-20, que entrou no segundo tempo. Já atletas como o lateral direito Jonathan e o zagueiro Gustavo Henrique ficaram fora da lista de relacionados.

“Existe uma base nessa formação, mas não está totalmente fechado. Tem jogadores que podem entrar na equipe, vai depender do dia a dia. E quem está tem que confirmar”, finalizou o treinador.

O próximo compromisso do Bahia na Copa do Nordeste será nesta quarta-feira (16), quando recebe o CSA, na Fonte Nova, às 19h30, pela 5ª rodada da competição.