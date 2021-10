Guto ganha reforço para estreia e Bahia terá mudança contra o Athletico-PR

De volta ao Bahia, o técnico Guto Ferreira terá apenas dois treinos antes do primeiro compromisso à frente do tricolor, sábado (9), às 19h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

Por isso, Guto não perdeu tempo e iniciou a montagem da equipe que vai iniciar a partida. Para o confronto, o treinador não vai poder contar com o volante Lucas Araújo. Ele foi expulso durante a derrota para o Corinthians, por 3x1, na última terça-feira (5), na Neo Química Arena. Com isso, o tricolor vai ter uma nova escalação na Arena da Baixada.

Por outro lado, "Gordiola" ganhou reforço na delegação. O volante Raniele, que estava em Salvador, viajou para Curitiba e passou a integrar o grupo que pega o Athletico. Nesta terça Raniele participou normalmente da atividade no CT do Coritiba.

O Bahia ainda não atualizou a situação do atacante colombiano Hugo Rodallega. Ele foi vetado pelo departamento médico antes do jogo contra o Corinthians e seria reavaliado para o confronto com o Athletico-PR.

Na ocasião, o Bahia não divulgou o motivo do veto. Durante entrevista, o presidente Guilherme Bellintani explicou que o atacante passou por uma situação fora do clube e que o fato não foi divulgado para preservar a intimidade do atleta.

Peças importantes do elenco do Bahia, o zagueiro Conti e o atacante Rossi também estão fora do confronto no Paraná. Eles estão em fase de recuperação de lesões. O mesmo vale para o atacante Marcelo Cirino, que ainda não estreou pelo Esquadrão.

Nesta sexta-feira (8), o elenco do Bahia realizará o último treino antes da partida.