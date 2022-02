Guto lamenta erros em derrota para o Atlético, mas diz que Bahia fez bom jogo

A atuação do Bahia diante do Atlético de Alagoinhas passou bem longe do esperado. Com um time bastante modificado - Guto Ferreira promoveu sete mudanças -, o Esquadrão mostrou falta de entrosamento e qualidade técnica. O resultado foi a primeira derrota da equipe no ano, por 2x1, pela Copa do Nordeste.

Ao fim da partida, o técnico Guto Ferreira reconheceu que o time cometeu erros que não pode repetir, mas salientou que o elenco está um ritmo muito intenso de jogos e afirmou até que analisou situações positivas no desempenho dos jogadores.

"Acho que a nossa equipe fez um jogo aceitável, tivemos condições de ganhar. O que eu tenho que reclamar é dos erros que tivemos. Tivemos erros no primeiro tempo, na cobrança de falta, e o segundo gol foi já extenuado. A expulsão, que não poderia ter... Talvez se tivesse mantido a superioridade numérica não teríamos terminado o jogo como terminamos. Isso é coisa para ser corrigida, e já conversei com eles. No mais, é processo", disse Guto.

Questionado se em alguns momentos falta vontade de vencer ao Bahia, o treinador garantiu que não. Guto voltou a bater na tecla do preparo. Contra o Atlético ele promoveu o rodízio entre alguns atletas e ainda não pôde contar com Luiz Otávio e Patrick, ambos diagnosticados com covid-19.

"Essa vontade de vencer ela existe. Agora é tentar aproveitar da melhor maneira possível o tempo que temos para descansar, para treinar porque a gente não treina, só jogamos. Depois que o grupo começou a jogar, já fizemos a quarta partida", explicou.

"O processo é lento, temos buscado encaixar a equipe. Hoje eu comecei com três jogadores que estavam na base. O Ronaldo já estava comigo, mas o Miquéias subiu agora, o Borel estava treinando comigo, mas subiu do transição. No banco tinha mais uns três. É o processo, mas eles foram bem", completou.

O próximo desafio do Bahia na temporada será pelo Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (9), o Esquadrão recebe o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. Já no sábado (12), a equipe encara o Globo, na Fonte Nova, pelo Nordestão.

Confira outros trechos da entrevista de Guto:

Resultados ruins na temporada

A equipe principal do Bahia empatou um jogo, o clássico. Os dois outros jogos foram empatados com a equipe de transição. A equipe titular do Bahia, que está começando o trabalho, tem quatro jogos. Dois triunfos, um empate e uma derrota. Uma equipe que está sendo reconstruída, que começou mais tarde do que os outros, que jogou hoje contra um time que começou em dezembro, equipe que transitou com a base toda do título, gramado alto. Jogamos na quarta-feira e eles não jogaram. Enquanto a gente não estiver aqui discutindo sobre treinamento esportivo, instrução de equipe e as pessoas não entenderem o que a gente vem falando no dia a dia, fica difícil responder. A gente vem falando diariamente isso e as pessoas não estão percebendo o que temos falado. Em todas as entrevistas eu falo isso, e todo mundo acha que isso tudo é desculpa, mas não é.

Rodallega tem dez dias de treino, como dobrou alguns treinos… não tem 20 dias da volta e já jogou três jogos, sendo que no último jogou inteiro. Na quarta-feira o clássico foi extremamente extenuante, hoje pegou um gramado alto, que é desgastante, e não consegue responder. Eles [Atlético] estavam sobrando na força.

Desempenho físico

Jogamos com uma equipe que está há um mês na nossa frente no aspecto físico. Daqui a um mês e meio vai estar tudo equiparado, mas no início é assim. E nós não estamos descansando, eles descansaram. Eles vinham de dois resultados negativos porque fizeram quatro jogos seguidos. Esse grupo nosso completou contra eles o quarto jogo.

Até quando segue no comando?

Quantas peças faltam a direção sabe, isso eu tenho conversado com ela diariamente a respeito. Quanto a questão minha no comando, vocês já estão querendo me derrubar no quarto jogo? Com dois triunfos, um empate e uma derrota? Estão querendo me derrubar? Aí vocês que têm que dizer, já que estão querendo.

Revezamento no elenco

A equipe estava escalada de uma maneira, quando chegou para o treino estavam fora o Luiz Otávio e o Patrick. Conversamos com Rodallega e outros que já estavam no planejamento. Esses caras precisam treinar, se eles não treinam só perdem. Principalmente em nível de força.