Guto valoriza mudança de postura do Bahia e mira classificação no Baianão

Depois de três derrotas consecutivas, o Bahia encerrou o jejum e voltou a vencer no Campeonato Baiano. O fim da seca veio com a goleada por 4x1 sobre o Jacuipense, na tarde deste sábado (12), na Fonte Nova.

Diante do líder do Baianão, o tricolor conseguiu fazer um bom jogo e foi eficiente no ataque. Para o técnico Guto Ferreira, o resultado foi fruto do trabalho desenvolvido durante a semana. De acordo com o treinador, o período sem jogos foi fundamental para recuperar os atletas e ajustar a equipe.

"Primeiro ponto muito importante é que depois de 12 jogos em 40 dias, o que dá um jogo a cada três dias, nós tivemos seis dias para descansar. Ou seja, nós conseguimos encher o tanque e passamos a semana toda corrigindo detalhes e preparando algumas estratégias que nós aplicamos hoje", iniciou ele.

"O segundo ponto é que em muitos momentos a nossa equipe procurou simplificar, correr menos riscos. Não deixou de ser agressiva, não deixou de propor, e em alguns momentos mais difíceis correu menos riscos. Fizemos um jogo em linha alta, marcamos quatro gols, tivemos outros dois anulados e mais outros que a bola passou muito próxima", completou.

Na análise de Guto, a goleada sobre o Jacuipense pode abrir uma janela para um bom momento para o tricolor na temporada. O Bahia iniciou a rodada do Baianão como porteiro da zona de rebaixamento, mas conseguiu se aproximar do G4. Por isso, o treinador ainda mira a classificação para a segunda fase do estadual.

"Essa é a busca, a busca de ganhar confiança, ter um ano mais tranquilo, uma motivação fantástica segunda-feira. Independente do que acontecer no restante da rodada nós estamos na competição. Ela vai se definir na última rodada. O que nós temos que fazer é a nossa parte e torcer para que alguns que estão na nossa frente não cumpram seus objetivos e a gente possa atingir a nossa classificação", afirmou.

O próximo compromisso do Bahia no Campeonato Baiano será na quarta-feira (16), quando recebe o Vitória da Conquista, às 19h15, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase.