Guto vê jogo equilibrado do Bahia e valoriza triunfo: 'Traz muita moral'

O Bahia está em busca do penta da Copa do Nordeste, o que isolaria o time como o maior campeão do torneio. E a perseguição por mais um título começou muito bem: 3x1 sobre o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande, na tarde deste sábado (29).

O tricolor foi melhor no primeiro tempo, e abriu o placar com Marco Antônio. Mas, logo após desperdiçar uma chance com Raí, o time viu Felipinho empatar para o rival. Na etapa final, o Bahia caiu de rendimento, mas contou com dois jogadores que saíram do banco para garantir o triunfo: Hugo Rodallega - em um golaço de falta - e Marcelo Cirino.

Ao fim do duelo, o técnico Guto Ferreira comemorou o resultado, e lembrou que o adversário teve uma pré-temporada mais longa.

"Começar um campeonato como a Copa do Nordeste com um triunfo fora de casa é sempre muito importante. E contra o Campinense, uma equipe que começou a trabalhar no dia 10 de dezembro, que está fisicamente um mês na nossa frente... Fizemos um jogo equilibrado, onde demos as cartas da partida. Eles se atiraram, mas não conseguiram grandes jogadas de gol. Acharam um gol em uma bola que desviou na nossa defesa. Isso traz muita moral para a equipe", disse Guto.

O treinador também falou sobre a confiança que os gols dão para os jogadores que começaram como reserva. Vale lembrar que Rodallega só conseguiu se reapresentar duas semanas após o início oficial dos treinos, por ter testado positivo para covid-19 na Colômbia.

Já Cirino passou mais de um ano longe dos gramados, após uma lesão no ligamento cruzado anterior. Foram 435 dias fora de ação até o retorno, há 10 dias, contra o Unirb, pelo Baianão.

"O gol feito por Rodallega é muito importante para ele, um artilheiro, isso traz confiança. E para Cirino, que não vinha jogando regularmente, está em um processo de recuperação, de ganhar ritmo de jogo... Está fazendo 15, 20 minutos. Hoje fez 30 minutos, por causa dos acréscimos, e já conseguiu marcar um gol. O nível de confiança já sobe. Daqui a pouco, podemos ter o grande jogador que ele é, recuperado da sua contusão e confiante para poder nos ajudar na temporada toda", afirmou o treinador.

Apesar de comemorar a estreia com o pé direito, Guto ainda vê espaço para evolução do Bahia.

"Precisamos melhorar muito ainda, evoluir fisicamente. A medida que evoluirmos, vamos melhorar também as questões táticas e a condição do jogo, de ter a bola o tempo todo, impor o jogo. Não vou dizer que vamos propor o tempo todo, mas vamos propor muito mais. No primeiro tempo, fomos nós que tivemos o controle e a proposição do jogo. No segundo tempo, eles tiveram mais. Mas a equipe que mais teve as melhores chances e agrediu o adversário fomos nós, e saímos com o grande triunfo", avaliou.

O Bahia agora se prepara para dois clássicos em sequência. Nesta quarta-feira (4), às 19h15, o Esquadrão encara o grande rival Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. Em seguida, vira mais uma vez a chave para a Copa do Nordeste, e enfrentará o Atlético de Alagoinhas, o outro representante do estado na atual edição do torneio. O duelo será no sábado (5), às 17h45, no Carneirão, em Alagoinhas.

Veja outros trechos da entrevista de Guto Ferreira:

Importância de Rodallega e Cirino

Jogadores do quilate de Cirino, Rodallega e Mugni, que entraram no fim... São jogadores que, de repente, não estão começando a partida porque a parte física não está 100%. Quando isso acontecer, com certeza vão nos ajudar ainda mais. São jogadores que entraram e puderam acrescentar com poder ofensivo, facilidade na hora de finalizar que a gente não estava encontrando. A gente trabalhou bastante, tivemos 11 lances de finalizações dentro da área adversária, e só fomos matar o jogo no fim.

Contratação de mais um centroavante

Tudo a seu tempo. Olha só a situação, hoje eu tenho quatro jogadores que podem fazer o 9. Não usei Cirino na beirada, usei como segundo atacante ou até como 9. Vamos com calma, tudo a seu tempo. Vamos esperar os jogadores que nós temos se firmarem. Isso que vocês querem, a solução, pode estar dentro de casa. Temos que dar espaço para Marcelo Ryan, Ronaldo e Cirino, para a gente poder ter essas alternativas. À medida que Cirino estiver bem, concorre nas três posições de ataque.

Troca de Raí foi por gol perdido?

De maneira alguma. Já estava no nosso planejamento tirar Raí. No jogo passado, ele ficou até o final por necessidade. Raí fez o primeiro jogo ainda sem estar apto, inclusive fez o gol do empate com o Bahia de Feira. Jogou na quarta-feira o jogo todo. Processo de desgaste muito grande. Principalmente no nosso modelo de jogo, os extremos se desgastam muito, e precisamos de intensidade. Foi uma maneira de preservar. Quarta-feira tem clássico. Fazer com que ele não corresse o risco de lesão

Substituição nas laterais

Ele [Douglas Borel] e Jonathan são jogadores que ainda não estão com ritmo de 90 minutos com a intensidade que aplicam. Poderiam tentar fazer um jogo sem intensidade, para aguentar os 90 minutos, mas não nos ajudaria em nada. Começo o jogo com um, empurro até onde ele aguenta e troco. Fico trocando até que os dois atinjam o patamar que a gente precisa.

Triunfo dá moral para o clássico contra o Vitória?

Com certeza. Todo triunfo traz confiança. Ainda mais véspera de clássico.

Banco resolveu?

Consciência de grupo, entrega. Jogadores experientes que entraram, deram maturidade. Jogamos em um formato atípico da nossa equipe, mas, no jogo contra o Bahia de Feira, também colocamos essa formação na reta final. Dois atacantes e dois meias pelos lados. Hoje, usando Mugni pelo lado, e Luiz Henrique pelo outro lado, fazendo as funções dos meias, conseguimos o que queríamos. Isso se deve ao poder de jogo dos nossos volantes. Se não tivéssemos volantes que jogam, seria impossível.

Matheus Bahia

Conto com ele. Está se condicionando. Matheus Bahia teve problema de covid-19, ficou mais tempo em recuperação. Tem treinado bem, tem chances de estar na relação [para o Ba-Vi]. Começar, jogar, eu não garanto.

Rezende dá cadência ao meio-campo?

Rezende não é cadenciado. Não consigo enxergar isso. O jogador que faz a bola andar rápido, destrói bem no meio... Só no primeiro tempo, ele cabeceou duas bolas dentro da área. Que cadência é essa?