Há 20 anos, Bial quase perdeu a vida após apresentar final do BBB; entenda

Um dia após apresentar a final da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2 de abril de 2002, o apresentador Pedro Bial quase perdeu a vida no Rio de Janeiro. Em 3 de abril daquele ano, o jornalista foi vítima de um assalto seguido de tentativa de homicídio. Como relembra o Notícias da TV, por volta das 22h30, ele teve seu carro perseguido por quatro bandidos que, em alta velocidade, o fecharam e o obrigaram a frear.

Os criminosos saltaram do carro e fizeram Bial sair do veículo. Quando o apresentador já estava rendido, um dos assaltantes apontou uma arma para o ouvido dele e disparou um tiro, que passou raspando, deixando-o quase surdo do lado esquerdo. O fato aconteceu na Avenida Niemeyer, em São Conrado.

"Eles estavam muito nervosos e alucinados, e pareciam estar drogados. Eu estou bobo de estar vivo. Tenho certeza que Deus estava entre a bala e eu", afirmou o jornalista ao jornal O Globo do dia seguinte.

Na coletiva de imprensa realizada sobre o assunto, ele mostrou como foi a abordagem e disse que viveu uma "cena de terror". Bial ainda contou que logo depois do disparo se jogou no chão e levou a mão à cabeça, procurando sangue, pois achou que tinha sido atingido. Mas, felizmente, isso não aconteceu.

O apresentador do BBB se fingiu de morto para que os bandidos não atirassem novamente, já que estavam pegando o carro e fugindo em direção ao Vidigal. Após a fuga dos criminosos, Bial pediu ajuda aos motoristas que passavam pelo local, sendo auxiliado por uma Kombi que o levou até uma cabine da polícia, onde foi feito o registro da ocorrência.