'Há frustração pelo que o Bahia vislumbrou', admite Vitor Ferraz

O Bahia fechou a Série A 2019 de uma maneira não esperada: com uma derrota. Perdeu para o Fortaleza na Arena Castelão, neste domingo (8), por 2x1 e desperdiçou a chance de bater suas melhores campanhas de pontuação e de posição. Ao longo do campeonato, o Esquadrão também se viu brigando por uma vaga na Libertadores 2020, mas caiu de rendimento e acabou se contentando com a ida para a Sul-Americana.

Diante de tantos 'quases', o vice-presidente do clube admitiu que o gosto ficou um pouco amargo. "Há a frustração pelo que o Bahia vislumbrou que poderia alcançar", disse Vitor Ferraz, em entrevista à Rádio Metrópole. O dirigente, porém, fez questão de ressaltar pontos positivos da equipe. "Fazendo uma análise dos últimos anos, foi a atuação mais segura que tivemos. Não afasta a frustração, mas a pior posição, ao longo do campeonato, foi 12º. Não se falou em rebaixamento. Mostra que o time vem em uma evolução, contínua, gradativa".

Após empolgar o torcedor com uma possível ida à Libertadores, o Bahia chegou a amargar nove jogos sem triunfos e, aos poucos, foi se saindo da briga. Para Ferraz, não há uma explicação concreta para a queda do rendimento.

"Eu acho que não existe um fator que possa indicar os resultados que não foram esperados. Há uma quantidade excessiva de jogos, a temporada é curta - o Campeonato Baiano começa dia 15 janeiro, há menos de 30 dias de férias aos atletas, que já se reapresentam no dia 6 de janeiro. A partir do momento em que vieram os resultados frustrantes, com a oscilação, o grupo sentiu o psicológico e dificultou na retomada do caminho. Estamos analisando, compreendendo, para tomar uma ação, superar isso e conseguir bons resultados", falou.

Para o ano que vem, o vice-presidente sonha com taças. "Na Copa do Nordeste, o Bahia tem a obrigação de lutar pelo título. E tem obrigação de fazer uma Sul-Americana melhor que esse ano, continuar o processo de evolução". Na Sula de 2019, o Bahia caiu na primeira fase, eliminado pelo Liverpool do Uruguai após perder em casa por 1x0 e empatar fora em 0x0.

Sobre Diego Cerri, nome cotado para assumir a direção de futebol do Palmeiras, Ferraz afirmou que a saída ainda não é certa. "Até o momento, ele segue. Qualquer informação é muito na base da especulação. Preferimos aguardar o desfecho. Sabemos que um convite para o Palmeiras qualquer um se sentiria lisongeado, balança, mas aguardamos a posição. O diálogo com Diego é franco. Vamos aguardar para ver e agir de acordo".