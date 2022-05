Hack at Schools: equipe vencedora criou bueiro inteligente que reduz alagamentos

Terminou no último sábado (14) a primeira edição no Hack at Schools, inspirado na NASA Space Apps Challenge. O evento reuniu 100 estudantes da rede municipal de Salvador na Escola Municipal Antonio Carvalho Guedes, que fica na Capelinha, São Caetano.

A equipe vencedora foi a Manhole Intelligent, formada pela professora Nívea e os alunos Maria Clara Medeiros, Paulo Ricardo, Rian e Sabrina Santos. Este grupo trabalhou no desafio Terra e elaborou um projeto para reduzir alagamentos através da criação de um bueiro inteligente que usa a energia hidráulica sendo que o lixo acumulado é moído pelas hélices e a água é filtrada seguindo para o canal pluvial.

Já o segundo lugar ficou com a Equipe Novo Futuro, formada pela professora Ivonildes, com os alunos Ingred da Glória, Vinicius Silva, Yasmin Silva e Yuri Bomfim. O grupo também trabalhou no desafio Terra e elaborou um projeto para redução da emissão de CO2 através da criação de uma carro elétrico com um motor que gere energia para alimentação de duas baterias que se alimentam de modo reverso.

O pódio foi completado pela Equipe Jupter, da professora Bira e dos alunos Alana Conceição, David Barbosa e Fabiane Silva. Este grupo ficou com o desafio Espaço e elaborou o"Projeto Marciano" para criar uma plataforma entorno da lua com o objetivo de facilitar a chegada na lua e o habitat em Marte através do envio de suprimentos em cápsulas partindo da estação espacial, sendo que no futuro também poderá ser utilizada para ajudar a descobrir novos planetas e sistemas.

Foi a primeira edição deste evento em todo o Brasil. Dos 100 alunos participantes, 50 foram meninas e 50 meninos, respeitando a equidade de gênero nas equipes.

Cada um dos grupos pôde escolher as categorias Terra, focado na sustentabilidade, ou Espaço, focado na ida a Marte.

13 professores participaram do desafio liderando as equipes.

As equipes vencedoras do Hack at Schools, formadas por alunos e professores, irão inscrever seus projetos no NASA Space Apps 2022, que acontecerá de forma híbrida nos dias 30 setembro a 5 de outubro), concorrendo então pela cidade de Salvador, impactando assim alunos, professores e as escolas.

O Hack at Schools é uma realização do Space Terra, um hub de conexões de projetos de impacto que interagem nos elos das hélices da inovação e que acredita na educação e empreendedorismo como agentes de transformação social.