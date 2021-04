Haddad e Mercadante participam de seminário sobre igualdade racial no Nordeste

Vários nomes de peso para uma discussão atual e urgente. O senador Aloizio Mercadante, o candidato à presidência em 2018 Fernando Haddad se juntam à secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia e Maranhã, Fabya Reis e Socorro Guterres, além de vários outros nomes para o Seminário Terça da Benção - Igualdade Racial no Nordeste. A dupla se sucedeu no Ministério da Educação no primeiro Governo Dilma.

O nome do evento já dá o spoiler: acontece na próxima terça (6), das 17h às 20h e terá como temas principais os impactos da pandemia do coronavírus e do atual governo brasileiro sobre a população negra, assim como as políticas e ações dos governos estaduais nordestinos nos últimos para o combate ao racismo e desenvolvimento socioeconômico da população negra.

Além de Fabya Reis, a Bahia também estará representada por Rita Ventura, presidenta da Associoação das Baianas de Acarajé e Mingaus (Abam) na primeira das duas mesas do evento, intitulada "Pandemia e Desgoverno Federal". Confira programação completa no final do texto.

O seminário é realizado pela Fundação Perseu Abramo (FPA), com transmissão nas redes sociais do órgão: YouTube e Facebook.

A organização é assinada pelos Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas no Nordeste (NAPP-NE/FPA) e da Igualdade Racial (NAPP-Igualdade Racial/FPA), em parceria com a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT.

O seminário será o primeiro de uma série de eventos que reunirá especialistas e pesquisadores, representantes de governos estaduais e locais, movimentos sociais e instâncias partidárias, trazendo análises do momento atual em que vivemos, além do resgate de iniciativas recentes e propostas para os próximos anos nos estados, na região e no Brasil.

Confira a programação completa:

17h - Abertura

Aloizio Mercadante - presidente da FPA

Jonas Paulo - Coordenador do NAPP Nordeste

Martvs Chagas - secretário Naiconal de Combate ao Racismo/PT

Regina Sousa - vice-governadora do Piauí

Fernando Haddad - presidente do Conselho Curador do FPA

17h45 - Mesa 1: Pandemia e Desgoverno Federal

Rita Ventura - presidente da Associação das Baianas de Acarajé e Mingaus (Abam)

Lindinere Ferreira (PE) - secretaria de Combate ao Racismo do PT-PE

Rosalina dos Santos - Coordenadora Nacional de Articulação das Comunicades Negras Rurais Quilombolas (Conaq)

19h15 - Mesa 2: Políticas Estaduais para a População Negra

Fabya Reis - secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia

Socorro Gueterres - secretaria-adjunta de Igualdade Racial do Maranhão

Gilvania Silva - NAPP Igualdade Racial/FPA