Haja coração! Galvão Bueno é vacinado e comemora: ‘Muita emoção!!’

A voz que narrou as maiores conquistas recentes do esporte brasileiro, hoje narrou uma conquista pessoal, mas que simboliza esperança em meio à pandemia do coronavírus. O narrador Galvão Bueno se vacinou nesta sexta (12) e comemorou nas suas redes sociais.



“Vacinado!! Chegou a minha vez, um momento tão esperado!! Muita emoção!! Vacina e esperança!!” escreveu no twitter.



No vídeo, onde registrou momentos ainda do lado de fora do posto de saúde, da cidade de Candiota, no Rio Grande Sul, onde fica a sua propriedade, Galvão agradece aos gestores locais e profissionais de saúde.



Vacinado!! ????



Chegou a minha vez, um momento tão esperado!! Muita emoção!! Vacina e esperança!! pic.twitter.com/Uc7dIzJKLm — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 12, 2021

"Estou até emocionado. Chegou meu dia de tomar a vacina e olha quero agradecer à secretária de saúde de Candiota (RS), onde temos a nossa segunda residência no Brasil, pela competência deles. Chegou a minha turma, a turma das 70. Vou lá", avisou antes de seguir para o posto de saúde.Antes de receber a primeira dose do imunizante, Galvão conversou com a profissional de saúde, a quem disse conhecer. "Como eu esperei esse momento. Flávia, já nos conhecemos faz tempo, você já me aplicou muita injeção, capricha aí", pediu à profissional de saúde que lhe aplicou a 1ª dose."O jornalista quis saber quantas pessoas entre 70 e 79, faixa etária que o município gaúcho tem vacinado, foram imunizadas no dia. Segundo a profissional responsável pela aplicação da vacina, até aquele momento 60 pessoas haviam recebido a vacina no local.Por fim, Galvão deu a entender que após a segunda dose voltará aos trabalhos presenciais. O narrador de 70 tem trabalhado de forma remota, da sua fazenda em Candiota, onde participa de programas esportivos do grupo Globo.

Ele também reforçou que as pessoas mantenham os cuidados contra o coronavírus, mesmo após a vacina. "Em abril já estou de volta trabalhando, se Deus quiser. Obrigado Candiota, obrigado Rio Grande do Sul, mas fica o recado: mesmo depois da vacina continue usando máscara, continue higienizando, e continue com o isolamento social. Trabalhando, mas com isolamento social. Que Deus abençoe a todos."