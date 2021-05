Haverá vagas: as profissões que continuarão em alta no pós-pandemia

A pandemia antecipou o futuro e sacudiu o mercado de trabalho. É o que afirma o presidente da regional baiana da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA), Wladimir Martins, para quem o período de crise sanitária e isolamento revelou o déficit de profissionais que já existia em algumas áreas como saúde e tecnologia da informação e comunicação (TICs).



Carreiras como as de médico, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, biomédico, desenvolvedor de software, designer, marketing digital estão sendo muito demandadas agora e deverão continuar na crista da onda da empregabilidade nos próximos anos, bem como profissionais da saúde mental e de educação financeira. Wladimir aposta que nada disso acabará no pós-pandemia. Pelo contrário, haverá um reconhecimento da importância da manutenção.

Professora do Insper, a economista Juliana Inhasz, explica que, se o jovem não correr atrás de oportunidades melhores diante do cenário que se apresenta ao país para os próximos anos, provavelmente ele regredirá uns 30 anos em termos de consumo. Ou seja, voltará aos anos 1990 e 1980, quando a massa trabalhadora não tinha a chance de ter um imóvel ou carro próprio, uma época também de lazer mais limitado, com viagens a apenas locais próximos de casa.



Especialmente para os de baixa renda, poderá ser mais difícil ter acesso a bens não essenciais como um tênis de marca e um celular de boa qualidade. Digamos que, para pegar o seu futuro de volta, será preciso ir atrás das habilidades necessárias para os novos mercados.



6 DICAS PARA PEGAR O SEU FUTURO DE VOLTA

1. ONDE BUSCAR REFORÇO GRATUITO PARA VESTIBULAR

Prevest

Projeto social que prepara alunos de baixa renda para o ENEM

Site: www.prevest.org

Instagram: www.instagram.com/prevest.ssa/

E-mail: prevest.ssa@gmail.com

Instituto Steve Biko

Primeiro curso pré-vestibular voltado para negros no Brasil

Site: www.stevebiko.org.br

Instagram: www.instagram.com/icstevebiko

E-mail: secretaria@stevebiko.org.br

Telefones: (71) 3241-8708

Cursinho Universidade Para Todos

Site: institucional.educacao.ba.gov.br/universidadeparatodos

Telefone: 0800 285 8000

E-mail: upt@educacao.ba.go.gov

Educafro

Cursinho voltado para inclusão de negros e pobres nas universidades. Oferece bolsas de estudos em universidades prestigiadas

Site: www.educafro.org.br/site

E-mail: nucleos@educafro.org.br

Telefone: (11) 99117-0477



2. ESTUDE INGLÊS DE GRAÇA OU A BAIXO CUSTO

UNEX

Centro de idiomas da associação de ex-alunos UNEB

Preço do semestre: 5x de R$ 82

Instagram: www.instagram.com/unex.uneb

App Mosalíngua

Aprenda de graça através de cartões de memória

Disponível na lojas de aplicativos de aparelhos Android e iOs

Professores na rede

Mairo Vergara: @mairovergara

Fabio Emerim: @teacher_fabioemerim

3. SIGA QUEM DÁ DICAS DE APROVAÇÃO NO ENEM

Renato Palmeira: @renato_palmeira

Erickson Américo: @ericksonaamerico

Jessi Ellen: @jessi_ellen

4. OLHE OPORTUNIDADES DE ESTUDO FORA DO PAÍS

Partiu Intercâmbio, por Bruna Amaral: @partiuintercambio

Mentoria de acesso a bolsas internacionais, dicas de oportunidades abertas e para testes de idiomas



Matheus Tomoto: @matheustomoto

Ensina sobre como acessar bolsas de intercâmbio em dezenas de países, dicas de inglês e melhora de currículo, oportunidades de trabalho



5. FIQUE DE OLHO NO FUTURO DAS PROFISSÕES

Estação Hack: @estacaohack

Centro de inovação do Facebook criado para formar jovens e adultos em tecnologia e estimular a inovação no Brasil

StartSe: @startseoficial

Escola de negócios que busca entender o impacto das novas tecnologias, novos mercados, novas práticas e as habilidades humanas que serão mais necessárias

Rapadura Tech: @rapadura_tech

Portal de comunicação com conteúdos direcionados a tecnologia e inovação no ambiente de empreendedorismo

All Saints Bay: @allsaintsbayssa

Comunidade de startups de Salvador focada em desenvolver ecossistema da inovação na capital

6. APOSTE JÁ EM CURSOS E BUSQUE EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS MESMO QUE SEJAM VOLUNTÁRIAS

- CURSOS



SENAI - @senaibahia

Oportunidades gratuitas de aprendizagem industrial com início em junho. Voltado para jovens de 14 a 21 anos. Oferece chance de trabalhar com indústrias parceiras da entidade. Há também cursos pagos de curta duração a partir de R$ 139

SESI - @sesibahia

Foco no aumento da produtividade da indústria e bem-estar do trabalhador. Possui cursos gratuitos de ensino fundamental e médio de alta qualidade pelo Educação para Jovens e Adultos (EJA).

SENAC - @senacbahia

Atividades de comércio de bens, serviços e turismo. Oferece cursos técnicos, de graduação e pós com parcelas a partir de R$ 145

FGV EXECUTIVA

124 opções de cursos curtos nas áreas de administração, direito, economia, educação, negócios, liderança, marketing, relações internacionais e tecnologia e ciência de dados. Acesse: www.educacao-executiva.fgv.br/cursos/gratuitos

- VOLUNTARIADO



Plataforma Atados

Conecta pessoas a oportunidades de trabalho voluntário. Neste mês, há 7 vagas disponíveis na Bahia em projetos de educação, decoração, design gráfico, marketing digital e atendimento

Estado Voluntário

Plataforma estadual de rede solidária entre estudantes e organizações sociais. Há uma centena de vagas em Salvador para criação de projetos sociais para apoiar pessoas na pandemia e ensino de informática básica para crianças.