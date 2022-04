Hayya Hayya: música oficial da Copa do Mundo é lançada; ouça

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, já tem uma música oficial. A canção foi lançada pela Fifa nesta sexta-feira (1º), pouco antes do sorteio das chaves do torneio. A faixa se chama Hayya Hayya (Better Together) e é interpretada pelos cantores Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

A música tem influência do R&B e reggae, com pitadas de sons orientais. Segundo a entidade máxima do futebol, Hayya Hayya é o primeiro single de uma seleção que será lançada como a trilha sonora oficial do Mundial de 2022.

Trinidad Cardona é um cantor americano de R&B. Davido, ícone do Afrobeats, nasceu nos Estados Unidos, mas tem descendência nigeriana. E Aisha é uma sensação da música pop do Catar.

"Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa canção simboliza como a música – e o futebol – podem unir o mundo. Como parte da estratégia musical renovada da Fifa, a trilha sonora com várias músicas aproximará os torcedores apaixonados do espírito da Copa do Mundo como nunca antes", disse Kay Madati, diretor comercial da Fifa.