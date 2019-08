HBO GO libera download de séries no Brasil

A HBO Latin America anunciou, nesta quinta-feira (8), que os assinantes da plataforma de streaming HBO GO poderão fazer downloads temporários em smartphone ou tablet. A partir de hoje, será possível assistir até 15 títulos baixados, em modo offline, de séries de sucesso como Game of Thrones (todas as oito temporadas), Chernobyl e Big Little Lies.

O recurso já será lançado com 300 títulos disponíveis, incluindo a possibilidade de baixar temporadas completas. Os assinantes poderão baixar até 15 títulos da HBO GO, a qualquer momento e em até três dispositivos diferentes. Cada título pode ser baixado até duas vezes, e o recurso de download só estará disponível após o período de teste grátis.

O assinante terá as seguintes opções para ver o conteúdo: até 30 dias após o download ou até 48 horas após ter começado a ver o programa. Não será possível ver o conteúdo baixado se a assinatura tiver acabado, nem se o conteúdo não estiver mais disponível na plataforma.

“Este novo recurso da HBO GO proporciona aos assinantes a conveniência e o valor agregado de ver o conteúdo único e exclusivo da HBO de uma maneira totalmente nova. Se o assinante estiver em um avião ou uma área com conexão limitada, agora pode ver o conteúdo offline”, explica Dionne Bermudez, Vice-presidente de Distribuição Digital e Pesquisa de Negócios da HBO Latin America.