Helena Manosso, vice-campeã do MasterChef Brasil, morre aos 51 anos

A cozinheira Helena Manosso, conhecida por ser vice-campeã da primeira edição do MasterChef Brasil, morreu na madrugada desta terça-feira (8), aos 51 anos. De acordo com a Bandeirantes, ela estava na UTI há uma semana e foi vítima de uma infecção generalizada no sistema digestivo.

“Ela estava lutando contra essa doença há mais ou menos seis meses”, revelou à emissora Lucio Manosso, ex-marido da engenheira química. “É difícil”, lamentou. Helena teve problemas de saúde no pâncreas, nos rins e no estômago.

O velório da cozinheira foi realizado em São Paulo, na tarde de terça (8). O corpo foi cremado no Crematório da Vila Alpina, às 16h.