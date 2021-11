Helicóptero da Globo faz pouso forçado em Minas Gerais

Um helicóptero da TV Globo teve que fazer um pouso forçado, na manhã desta segunda-feira (8), em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros local foi acionado por volta das 7h45, e afirma que ninguém ficou ferido.

O helicóptero teve uma pane mecânica, e parte da cauda acabou se partindo com o impacto do pouso. Os bombeiros foram ao local com uma viatura para realizar a prevenção contra o risco de incêndio e explosão.

Uma testemunha contou ao jornal Estado de Minas que viu partes do helicóptero no chão. "No que eu virei a rua, o helicóptero tinha acabado de fazer o pouso forçado. Tinha pedaços da fuselagem do outro lado da rua. Vi o pessoal descendo. A repórter, o piloto e um outro rapaz, que deve ser auxiliar dela. Até filmei um dos rapazes ajoelhado em frente ao helicóptero agradecendo a Deus.".