Helicóptero da PM auxilia em resgate de lancha à deriva; veja vídeo

O Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar auxiliou, no início da tarde deste sábado (3), no resgate de uma lancha, com cinco ocupantes, que ficou à deriva na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Após localizar a embarcação, os PMs sinalizaram para a Capitania dos Portos, que procedeu no rebocamento da embarcação.

Um dos ocupantes da lancha, identificado como Leonardo, informou que houve um princípio de incêndio no motor, ficando a embarcação à deriva, sob risco de naufrágio. Após o chamado, o helicóptero Guardião 02 decolou e, cinco minutos após a decolagem, localizou a embarcação, indicando a localização à Capitania.

"Os militares foram acionados, através da sua Central de Operações, e iniciaram as varreduras. Entre o Corredor da Vitória e a Penha, a lancha foi encontrada", informa nota da SSP, confirmando a possibilidade de naufrágio, caso o resgate não tivesse sido célere o suficiente. O reboque por uma embarcação da Capitania foi realizado até a Marina da Penha, na Cidade Baixa.

Foto: Alberto Maraux/SSP-BA

"Assim que o helicóptero chegou no local, foi feito contato com os ocupantes da lancha, para tranquilizá-los. Permanecemos até a chegada da Capitania dos Portos e acompanhamos o reboque até a Marina da Penha", contou o comandante do Graer, coronel Renato Lima.

Confira momentos da operação de resgate no vídeo abaixo.