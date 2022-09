Helicóptero que transportava deputado e vice-prefeito cai em Minas

Um helicóptero que transportava o deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Coelho Diniz (MDB) e o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso (DEM) caiu na tarde desta quarta-feira (21). As informações são do jornal O Globo.

O acidente aconteceu em uma área de brejo no distrito de Divino do Traíra, que pertence a Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Segundo informações dos Bombeiros, não há vítimas fatais. Eles foram levados para hospitais de Governador Valadares.

Além da dupla e do piloto da aeronave, Fabiano Rufino, o helicóptero levava também o locutor Luciano Vianna. Segundo nota do deputado federal, todos que estavam no helicóptero passam bem.

A queda da aeronave teria acontecido no momento de pouso. A área de brejo teria amortecido a queda. Segundo o portal, a aeronave teria batido em um fio de alta tensão, o que provocou um princípio de incêndio. A Companhia Energética de Minas Gerais foi chamada para cortar a energia e o fogo foi controlado pelos bombeiros.

Além de deputado federal, Hercílio Coelho Diniz é dono da rede de supermercados Coelho Diniz, popular na região do leste de Minas.