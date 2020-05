Hemoba fará coleta de bolsas de sangue em condomínios de Salvador

Com baixo estoque de bolsas durante a pandemia, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) decidiu criar mais uma alternativa para conseguir atrair doadores. Agora, uma equipe pode ser chamada para coletar o material em condomínios de Salvador.

De acordo com a fundação, a primeira coleta será realizada de 18 a 22 de maio, das 8h às 17h, no condomínio Le Parc, na avenida Paralela. Outros complexos que tiverem interesse em ajudar e participar da campanha "Hemoba em Casa" devem procurar o setor de Captação de Doadores para realizar a inscrição através do e-mail conta.captacao@hemoba.ba.gov.br e telefone (71) 3116-5603 e agendar uma visita técnica.

Para que o condomínio esteja apto a receber a equipe da Hemoba, é necessário que possua salão de festas amplo e que cerca de 500 moradores tenham condições de saúde para doar.

Apesar da campanha, a Hemoba segue funcionando normalmente e recebendo doadores espontâneos em sua unidade, sem necessidade de agendamento, por ordem de chegada. Para ser atendido com hora marcada, é só acessar www.hemoba.ba.gov.br ou ligar diretamente para uma das unidades. Em Salvador, o número de atendimento é o (71) 3116-5643.