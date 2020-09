Henri Castelli diz que lesão o impediu de participar da Dança dos Famosos

O ator Henri Castelli explicou o motivo de ter cancelado sua participação na Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Nesta segunda-feira (14), o artista disse que uma lesão no tornozelo o impediu de estar na atração.

"Uma excelente segunda-feira a todos vocês. Estou gravando este vídeo aqui hoje com um pouquinho de tristeza e dor no coração, porque ontem foi anunciado que eu não poderei participar do Dança dos Famosos. E porque não vou poder participar e estar lá com meus colegas, que eu queria estar junto, nesse quadro tão sensacional, que estou há 15 anos tentando participar, por conta das novelas e agenda que não estavam batendo? Esse ano estava tudo certo e eu fiquei muito feliz, mas tive um problema no meu tornozelo, há dois meses atrás. Eu quebrei meu tornozelo e meu médico, juntamente com a Globo, decidiu que eu não devia mais participar", declara.

Henri continuou o depoimento agradecendo pela oportunidade e afirmando que na edição de 2021 deseja receber um novo convite. "É isso, infelizmente, tive esse acidente. Quero agradecer meu médico, toda equipe do Albert Einstein, a toda produção e direção da Globo, por ter me convidado para participar e ter entendido que eu não pude. Mas vou participar do meu sofá, torcendo por todos vocês... E ano que vem, se preparem, que vou estar junto", promete.