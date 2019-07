Herdeiras de Marcos Paulo não vão recorrer de decisão a favor de Fontenelle

Mariana Sochaczewski e Giulia Costa, filhas de Marcos Paulo com Renata Sorrah e Flávia Alessandra, respectivamente, não vão recorrer da sentença da Justiça do Rio de Janeiro, desta quarta-feira (10), que favoreceu Antônia Fontenelle, dando a ela direito a 12,5% da herança do diretor, ex-marido, falecido em 2012.

Nota divulgada pelo escritório de advocacia que representava as duas diz que elas nunca se colocaram "contra qualquer questão de reconhecimento da Sra Antonia Fontenelle como companheira de seu pai". Diz ainda que Mariana e Giulia lidaram com "uma super exposição desnecessária na mídia" durante os sete anos do processo. Os defensores afirmam que Fontenelle pleiteou 60% do espólio de Marcos Paulo, o que a Justiça "entendeu ser improcedente", e era a única discordância entre as partes, segundo o texto. As herdeiras estão de acordo com decisão de dar direito a 12,5% do patrimônio a Fontenelle.

Leia a nota:

"Considerando o julgamento realizado no tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta feira (10), as herdeiras do sr. Marcos Paulo acreditam terem dado um grande passo para solução deste litígio, que se desenrola há anos. Gostaríamos de esclarecer que em momento algum as filhas e herdeiras de Marcos Paulo se colocaram contra qualquer questão de reconhecimento da Sra Antonia Fontenelle como companheira de seu pai. As mesmas tiveram o tempo todo que lidar com uma super exposição desnecessária na mídia e durante 7 anos conviver com esse assunto que tanto as entristece. A Sra Antonia reivindicou 60% do espolio de Marcos Paulo que a justiça entendeu ser improcedente e esse foi o único ponto de discordância entre as partes. Na decisão de hoje a justiça concedeu a Sra Fontenelle o direito 12,5% do patrimônio deixado por Marcos Paulo. Vale ressaltar que as herdeiras estão de acordo com a decisão e não pretendem recorrer da mesma"

Fontenelle comentou a decisão das filhas de Marco Paulo. "Desespero bateu à porta", disse ela ao NaTelinha. A apresentadora comemorou ontem a decisão. "Meu advogado me liga para dizer que, finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a Justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral. É uma vitória moral. Três a zero como todas as vezes que fui reconhecida, foi por unanimidade", desabafou, emocionada.

Ela ainda falou às mulheres: "Eu queria dizer para as mulheres desse país que não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca abaixem a cabeça pra ninguém. O Brasil tem Justiça, sim. Grite! Contra fatos não há argumentos. Há sete anos eu estava sendo humilhada, esculachada, menosprezada".

Ela estava em Nova York quando recebeu a notícia. No feed, postou um vídeo que classificou como um "grito", de Carolina Ferraz em "Beleza Pura" (2008) gritando: "Eu sou rica!".