TRANSPORTE

Reajuste de preços no ferry-boat passam a vigorar a partir da próxima sexta-feira

O reajuste das tarifas do sistema ferry-boat será aplicado a partir da próxima sexta-feira (8). A informação foi divulgada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA). A mudança ocorre após uma inversão dos novos valores para passageiros com bicicletas e carros de mão divulgados pelo órgão na última terça-feira (7).

O órgão anunciou a mudança através de resolução publicada no dia 7 de maio. Segundo o documento, o sistema ferry-boat sofreu um reajuste de 2,19% nas tarifas de serviço, resultando no aumento no valor da passagem. Ainda segundo o órgão, a variação é linear, resultando em mínimas correções devido ao arredondamento das tarifas.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA comunica que ocorreu um erro material na publicação da resolução AGERBA Nº 18, de 07 de maio de 2024, identificado por esta Agência, que resultou na inversão das classes tarifárias de Carro de mão com Bicicleta. Esta inversão já foi corrigida e não houve cobrança das novas tarifas pela Internacional Travessias Salvador. Uma nova resolução será publicada passando a vigorar a partir do dia 10 de maio de 2024.

Com o intuito de promover publicidade e transparência no processo de reajuste das tarifas do Sistema Ferry Boat, apresentam-se abaixo os valores anteriores e atualizados das tarifas por classe, juntamente com os respectivos percentuais de reajuste e adicionais em reais.