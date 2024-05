POLÍTICA

ACM Neto critica governo pelo novo aumento do ferry: 'Pagar mais caro por um serviço que não funciona'

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto criticou o governo da Bahia por aumentar, a partir desta quarta-feira (8), as tarifas no sistema ferryboat.

Com a nova tarifa, o valor de passageiros sem carro passará a custar R$ 6,60 em dias de semana e R$ 8,80 em finais de semana e feriados. Usuários que forem com veículos de pequeno porte vão pagar R$ 59,80 de segunda a sexta e R$ 84,70 em feriados ou finais de semana.

“O grande absurdo de tudo isso é a gente ver a qualidade, ou melhor, a falta de qualidade do serviço que é prestado no sistema ferryboat. Quem usa o ferry sabe, primeiro, que são constantes as quebras, que tem problema de conservação nas embarcações, que quando chega em final de semana, sobretudo feriado, época de verão, de festas, são filas enormes, horas e horas de espera na fila. Por uma decisão do Governo do Estado você vai pagar mais caro por esse serviço que vocês já sabem que não funciona bem”, pontuou.