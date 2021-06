Herói contra o Vila Nova, Gilberto chega a 70 gols pelo Bahia

O Bahia não passou grandes sustos para superar o Vila Nova e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo da ida, em Goiânia, por 1x0, o Esquadrão repetiu o placar no duelo da volta, na noite desta quarta-feira (9), em Pituaçu, e se garantiu na próxima fase.

O que chamou mesmo a atenção foi a forma como o gol do triunfo foi marcado. Principal artilheiro do Bahia na temporada, Gilberto contou com o vacilo do goleiro Georgemy, que falhou na saída de bola, chutou contra o centroavante e viu a bola morrer no fundo das redes. Ao final da partida, ele falou sobre o lance e parabenizou a equipe pela atuação.

"Foi um jogo difícil. Em determinados momentos tivemos força ofensiva, mas não foi concluído em gol. Em uma felicidade eu acabei fazendo o gol triunfo hoje. A equipe está de parabéns hoje, fomos extremamente fortes defensivamente e ofensivamente, isso é bom para a gente galgar mais objetivos", disse o camisa 9.

Além de ser o herói da noite, Gilberto ainda conseguiu bater mais uma marca pelo Bahia. Ele chegou aos 70 gols com a camisa tricolor e se igualou a Léo Briglia, campeão da Taça Brasil de 1959, na lista de maiores goleadores do clube. No último sábado (5), ele havia alcançado a vice-liderança do ranking de artilheiros do clube na Série A, com 33 gols, superando Nonato, que tem 32.

Avesso a contabilizar os feitos individuais, o atacante comemorou a marca de forma tímida e disse que espera seguir balançando as redes pelo clube baiano. "Estou muito feliz, é sempre bom marcar gols com a camisa do Bahia. Espero marcar mais", resumiu ele.

O Bahia agora vai esperar pelo sorteio para conhecer o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o tricolor tem compromisso pelo Brasileirão. Neste domingo (13), a equipe recebe o Internacional, às 20h30, em Pituaçu, pela terceira rodada.