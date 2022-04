Herói tricolor, Jacaré lembra fase difícil ao marcar dois gols pelo Bahia

A trajetória do atacante Vitor Jacaré no Bahia começou melhor do que o próprio atacante poderia imaginar. Em sua estreia pelo Esquadrão, o atacante saiu do banco de reservas e virou o herói dos tricolores ao marcar os dois gols no triunfo sobre o Cruzeiro, na Fonte Nova.

Após a partida, Jacaré celebrou o resultado e a atuação individual, mas também lembrou das dificuldades que teve. Antes de chegar ao Bahia, o atacante estava sem espaço no Ceará depois de ter passado por uma lesão no joelho. Agora, ele espera ter sequência para ajudar o time baiano a conquistar o acesso à Série A.

"Um início de Série B com o triunfo, a gente veio para sair com os três. Graças a Deus eu fiz um bom jogo, toda a honra e glória seja dada a ele, todo mundo sabe as dificuldades que eu tive, com as lesões, não tive sequência, e é muito bom poder voltar a jogar", disse ele.

Questionado sobre a origem do apelido Jacaré, Vitor explicou que recebeu a alcunha quando ainda era pequeno e que não conseguiu se dissociar mais do animal. Nas arquibancadas da Fonte Nova, o torcedor do Bahia criou até uma coreografia para homenagear o atacante.

"Quando eu era criança, no sítio onde eu morava, no Cariri, no Ceará, um amigo colocou esse apelido e pegou. No Fortaleza tentaram mudar para Vitor Silva, no Ceará também, mas não teve jeito", explicou ele.

O próximo desafio do Bahia de Jacaré pela Série B será na próxima sexta-feira (15), quando visita o Náutico, às 21h30, no estádio dos Aflitos, em Recife.