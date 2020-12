'Heróis não contaminam entes queridos', diz Murilo Rosa sobre covid

Murilo Rosa compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira, 22, um desabafo sobre o estado de saúde do sogro Fernando Luiz, que está com covid-19, como forma de conscientização a respeito da doença.



O pai da modelo Fernanda Tavares está internado desde o dia 1º de dezembro na Casa de Saúde São Lucas, em Natal, Rio Grande do Norte, e, segundo o ator, sofreu graves complicações do novo coronavírus.

"Foi tudo muito rápido, evoluindo para uma pneumonia grave e falta de ar de uma forma muito veloz, esteve em estado grave na UTI, e agora há quatro dias começou a responder bem e a evoluir e está cada dia melhor", escreveu Murilo na legenda da publicação.Rosa agradeceu toda equipe médica que tem cuidado do sogro e deixou uma mensagem para os seguidores. "Graças a Deus já saiu da UTI. Passamos todos nós momentos difíceis, bem difíceis, e estamos fazendo de tudo para que ele saia de lá com muita saúde. Agradeço a todos do hospital pelo carinho e atenção com ele"."Temos fé que tudo dará certo, mas deixo aqui esta mensagem sobre meu querido sogro para que todos vocês se cuidem e façam tudo que puderem para não levar este vírus para pessoas que podem ter um agravamento pior", disse ele."Se você se sente um super herói, saiba que heróis não contaminam seus entes queridos. Se cuidem e tenho aqui a certeza que meu sogrão estará muito bem em breve. Amamos você", finalizou o artista.