Herpes no BBB? Saiba como evitar doença

A última festa do Big Brother deixou muitos internautas preocupados por conta de um beijo entre Eliezer e Natália. O motivo da preocupação - levantado por Maria - era a herpes labial manifestada em Eliezer.

Mas como a doença pode ser transmitida e como se manifesta? Será que Natália corre algum risco real? O médico infectologista pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Igor Brandão, traz a explicação de como o brother pode ter contaminado não só Natália, como também Maria, Jessi e Lina.

É que a herpes do tipo 1 é extremamente contagiosa e pode aparecer quando há uma baixa da imunidade, como sono desregulado, má alimentação, estresse, ou quando há o contato com mucosas ou objetos contaminados.

De acordo com o especialista, o vírus da herpes acomete 70% da população do mundo, e não há vacina contra ele. O contágio acontece da pessoa com a lesão ativa (em formato de vesícula ou bolha) para outra através de um contato direto, através de um beijo, ou compartilhamento de utensílios, como copos e talheres.

"Natália e outra pessoa da casa já pode ter tido contato com o vírus, uma vez que é comum na população, então já pode ter anticorpos e até mesmo a infecção inativa", explica.

