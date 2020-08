HGRS abre 16 novas vagas para residentes multiprofissionais 

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) abrirá 16 novas vagas para os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde e Multiprofissional em Saúde. As bolsas contemplarão as áreas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia.

A abertura de novas vagas foi aprovada nesta terça-feira (4) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Além das bolsas, a unidade implantará dois novos programas de residência multiprofissional: a Residência Multiprofissional Integrada Hospitalar, que é destinada a enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas, e a Residência em Enfermagem Neonatal, que é a única deste modelo na Bahia.

Diretor-geral do HGRS, o anestesiologista José Admirço Lima Filho comentou o investimento na área de residência multiprofissional. “Ficamos animados com essa liberação. O ano de 2021 promete muito para o maior hospital-escola da Bahia. Com trabalho e união, iremos superar tudo isso”, conta.

Os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde e Multiprofissional em Saúde foram aprovados pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde do Ministério da Educação (MEC). Diante disso, o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, autorizou a Superintendência de Recursos Humanos (Superh-Sesab) a proceder com as medidas necessárias para o início das atividades.

Atualmente, o Hospital Geral Roberto Santos conta com 68 residentes multiprofissionais, divididos nos programas Multineuro (psicologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição); Enfermagem em Terapia Intensiva; Enfermagem em Obstetrícia; Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME [central de material e esterilização]; Fonoaudiologia Hospitalar com Ênfase em Neonatologia, Fisioterapia Neurofuncional e Fisioterapia em Terapia Intensiva e Emergência. Há, ainda, 15 residentes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que fazem as práticas no HGRS.

Já a residência médica possui cerca de 100 residentes, que atuam nos programas de neurologia, urologia, área cirúrgica básica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, endocrinologia e metabologia, endoscopia, coloproctologia, gastroenterologia, anestesiologia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia digestiva, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, angiorradiologia e cirurgia endovascular, cirurgia geral e radiologia e diagnóstico por imagem.