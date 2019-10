História do segundo milagre de Irmã Dulce vai virar filme

A história do maestro José Maurício, que ficou cego e voltou a enxergar após rezar para Irmã Dulce vai virar filme-documentário em 2020.

O documentário "A luz da escuridão: a história de um milagre" está sendo produzido desde 2015 pela Mandacaru Filmes.

"Filmamos em São Paulo, Recife, Salvador e no Vaticano. Sou amigo de Maurício e quando soube do milagre sugeri que fizéssemos o documentário que vamos lançar em 2020", afirmou Toni Couto, diretor e roteirista do filme .

Maurício, que nesta segunda-feira se apresenta na Igreja de Sant'Andrea Della Valle na primeira missa do mundo em homenagem a Irmã Dulce, onde estão sendo gravadas imagens para o documentário.

"Tenho a missão de divulgar esse milagre pelo mundo ", comemora Maurício.

