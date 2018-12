Home office: o que é e como melhor se organizar para trabalhar em casa

No Brasil, o home office é entendido como sendo um dos conceitos de teletrabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no artigo 75-B, define como teletrabalho “a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo”. Dessa maneira, as atividades laborais em que não há necessidade de serem realizadas na sede da organização podem ser enquadradas como um home office.

Com as modificações no mercado de trabalho, além da contínua expansão da internet, o oferecimento de vagas para atividades “a distância” tem se tornado cada vez mais popular. Como ganho para o trabalhador, há a possibilidade de estabelecer a própria rotina, poder cuidar de outras demandas pessoais com maior liberdade, além de não ter transtornos diários com o trânsito, por exemplo.

Com a Reforma Trabalhista, que atualizou pontos da CLT, o teletrabalho passou a ser regulamentado. Nesse sentido, caso o trabalhador ou o empregador desejem mudar a atual condição do trabalho prestado na atualidade – de presencial para home office ou vice e versa – devem ficar atentos ao que ordena a legislação.

Apesar de parecer mais cômodo – até porque nada melhor que nossa casa, não é? –, esse tipo de trabalho exige muita disciplina, organização e dedicação. Confira cinco dicas de como se organizar para trabalhar em casa.

O ambiente é ideal: Ambientes muito bagunçados ou barulhentos pode atrapalhar qualquer trabalho. Se você optar pelo home office, certifique-se que sua casa oferece os instrumentos necessários para a prestação saudável do serviço. Uma mesa com uma cadeira confortável, por exemplo, é fundamental.

Defina a rotina: Não é porque você está trabalhando em casa que vai ter horários aleatórios. Assim como no trabalho presencial, o home office também requer cumprimento de prazos e demandas. Organize um planner ou monte uma escala de trabalho. Isso lhe ajudará, não só a ter controle do tempo, como também a não trabalhar além do acordado com a empresa.

Cumpra os horários: Em home office, ter disciplina é fundamental. Ou seja, assim como no tópico anterior, defina ante da jornada a quantidade de horas a ser trabalhada naquele dia e tente cumprir. É comum que o profissional comece empolgado e com o passar do tempo encontre distrações que impendem finalizar as suas demandas. Cumpra os horários e não deixe os trabalhos se acumularem, causando uma “bola de neve” que pode elevar o nível de estresse.

Evite distrações: Trabalhar em casa significa não ter um chefe “pegando em seu pé” ou te vigiando o tempo todo. Apesar disso, é necessário ter cuidado redobrado com as distrações. Celular, TV e conversas em casa podem desviar o foco da sua rotina profissional diária. Por isso, tenha responsabilidade e, assim como em um escritório, saiba gerenciar o tempo nas redes sociais.

Planeje suas finanças: Além do trabalho home office feito a partir de um contrato mais fixo com um empregador, existe o serviço freelancer, quando o trabalhador é pago para realizar demandas específicas, sem um contrato prolongado. Se esse é o seu caso, realize um planejamento financeiro para não passar aperto nos meses que não conseguir muitos trabalhos. Atualmente, é possível contar com ajuda de aplicativos para finanças. Eles auxiliam no controle dos gastos e a estabelecer metas.