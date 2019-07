Homem à deriva no mar de Stella Maris é resgatado

O Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar (PM) resgatou, na tarde deste sábado (27), um homem que ficou à deriva no mar de Stella Maris, em Salvador. Com uso do helicóptero Guardião 01 e técnica de sling a vítima terminou salva.

Segundo a PM, eles foram acionados e encontraram o homem em um barco. Devido ventos fortes e águas agitadas foi utilizada a manobra de resgate sling. Um PM foi lançado ao mar, preso em uma espécie de corda fixada no helicóptero do Graer e extraiu a vítima.

(Divulgação/SSP)

Outros dois ocupantes da embarcação preferiram permanecer à deriva e esperar o reboque. "Fizemos a nossa parte e o homem resgatado chegou até a areia em perfeitas condições físicas", salientou o comandante do Graer, coronel Renato Lima.