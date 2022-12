Homem abandona cama em terreno de Campo Grande e escreve: 'Fui corno nesse colchão'

Normalmente, a vítima de uma traição amorosa tenta esconder o caso. Não foi o que aconteceu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Um homem "chifrado" jogou fora a cama onde o ato aconteceu, e escreveu em letras garrafais: "fui corno neste colchão".

O autor, no entanto, ainda não foi descoberto.

"Eu recebi um recado de um amigo, dizendo que haviam deixado um colchão num terreno, com uma mensagem 'curiosa'. Fui para lá bem cedo e fiz algumas imagens, postadas nas redes, que fizeram muito sucesso entre os moradores da cidade e acabaram e acabaram se espalhando para vários estados do Brasil”, contou o jornalista Itamar Buzzata, em entrevista ao UOL.

Com a identidade do traído preservada, só se sabe que o colchão box está em excelente estado, e que foi deixado por lá no último domingo (18), atraindo curiosos.