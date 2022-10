Homem acusado de manter esposa e filhos em cárcere por 17 anos será julgado

A audiência de Luiz Antonio Santos Silva, acusado de manter a esposa e os dois filhos em cárcere privado por 17 anos, foi marcada para o dia 13 de outubro pro determinação do VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, de acordo com o Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

No momento do resgate, a esposa alegou que os filhos de 22 e 20 anos eram proibidos de frequentar a escola, além do pai ter deixado os meninos sem comer durante três dias. A mulher contou, também, que sofria diversas agressões físicas.

Luiz Antonio vai responder por violência doméstica contra a mulher, sequestro, maus-tratos e cárcere privado, além de vias de fato e crimes de tortura. Atualmente, o homem está preso preventivamente.