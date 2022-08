Homem acusado de matar ex-companheira no Alto de Coutos é preso pela Deam de Periperi em Salvador

O homem acusado de matar a ex-companheira Cristina Silva de Jesus, 48 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (11), por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi), em Brotas. Ele agrediu a mulher, em maio deste ano, no bairro de Alto de Coutos, com arma branca. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital particular com lesões graves na cabeça, mas não resistiu aos ferimentos, e faleceu no dia 1º deste mês.

Conforme o boletim médico, a vítima tinha múltiplas fraturas na face. O homem, que não aceitava o fim do relacionamento, é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) Atlântico, que solicitou o mandado de prisão ao judiciário.

O acusado foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado cumprido. Ele segue custodiado na carceragem da unidade, à disposição do Poder Judiciário.