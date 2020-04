Homem agredido após pedir comida registra queixa na polícia; vídeo mostra tapa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo agredido após pedir comida nas ruas de Sinop (MT). Segundo o G1MT, o caso já está sendo investigado após um advogado que representa a vítima prestar queixa.

(Foto: Reprodução)

No vídeo, dois homens aparecem em um carro conversando com uma pessoa que está pedindo dinheiro e comida na rua. Eles oferecem dinheiro, falam sobre a crise que o país está passando e perguntam se o rapaz tem recebido ajuda. O morador de rua responde que não consegue comprar comida e não recebe ajuda porque quase não há ninguém nas ruas.

No entanto, o gesto que parecia ser de generosidade era apenas uma isca para agredir o rapaz, que quando se aproxima acaba levando um tapa na cara. "Vai trabalhar, vagabundo", diz o carona, que tentava atrair o homem com dinheiro na mão. A vítima fica sem reação. "Quer mais um?", provoca o homem dentro do carro. A cena foi filmada pelos próprios agressores e está circulando na internet.

Em meio a essa epidemia tem gente que consegue ser malvado a esse ponto



Esse episódio revoltante aconteceu em Sinop-MT pic.twitter.com/eFsoYeOOfd — Kallil Oliveira (@kallilolv) April 9, 2020

Um advogado que soube do caso registrou boletim de ocorrência na delegacia. Com isso, a polícia começou a investigação. Contudo, ainda segundo o G1, ainda não há detalhes de quando ocorreu a agressão e nem a identificação dos autores.

O vídeo rendeu comentários indignados nas redes sociais, inclusive de famosos. O ex-jogador e hoje dirigente Juninho Pernambucano repostou o vídeo no Twitter. "Que coisa mais revoltante. O cidadão de bem brasileiro é o traficante de escravos moderno. A raiva q sinto é tão grande que chega a fazer mal. Se acharem essa pessoa que foi agredida, me coloco a disposição para ajudá-lo e muito", escreveu.