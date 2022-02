Homem agride mulher em shopping de Salvador; vídeo

Quem passou pela praça de alimentação do Shopping Center Lapa entre 12h e 13h da segunda-feira (7) presenciou um baita tumulto. Francine Maria Andrade, de 27 anos, foi agredida por um homem após se recusar a levantar de uma cadeira que se localizava próxima à mesa onde ele estava sentado.

A coreógrafa, dançarina e feminista, descrições que utiliza para se autodesignar, foi vítima de pelo menos dois golpes na região da cabeça e, como consequência, desmaiou na hora. Permaneceu assim por cerca de 5 minutos, tempo em que foi acudida pela plateia que assistiu a agressão, e em que o homem que desferiu um dos golpes foi imobilizado por um policial à paisana que passava no local. A mãe do homem foi a outra agressora.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o tumulto, e, por alguns segundos, um breu. Foi o tempo em que Francine, que gravou tudo, ficou desmaiada.

Agressão

A briga começou quando a dançarina sentou em uma cadeira próxima à mesa onde o jovem estava sentado. A motivação inicial teria sido essa. A vítima, entretanto, acredita que o maior motivador tenha sido machismo e misoginia.

“Ele cismou porque eu sentei em uma cadeira que ficava próxima a ele, na frente de um restaurante. Disse que a mãe e a irmã dele iam chegar, e eu questionei se a cadeira do shopping era por marcação, e ele já ficou agressivo. Eu ainda tentei um diálogo, disse que sairia quando a minha ficha fosse chamada. Ele começou a ficar cada vez mais agressivo, até que disse 'Levante logo da cadeira aí, vá sua desgraça' e eu resolvi filmar ele, como forma de defesa. Foi quando a mãe dele começou a me desferir golpes e tentou tirar o celular da minha mão”, conta.

Até então, Francine conta que os seguranças do Shopping nada tinham feito. O homem, então, partiu para a agressão física por trás da cabeça da vítima. Ela desmaiou. “Isso aconteceu porque eu estava sozinha, mas eu não vou deixar isso passar impune, foi uma violência muito gratuita, muito machismo e misoginia”.

Quando acordou, já estava sendo socorrida pelos brigadistas do Shopping e conseguiu acompanhar o agressor até a Central de Flagrantes, onde prestou queixas. Constatou os edemas no Instituto Médico Legal e disse que fará exames de tomografia. Apesar disso, ainda tem recebido ameaças nas redes sociais, de perfis fakes, e pessoas que se identificam como familiares do agressor, e a acusam de vitimismo.

O Correio teve acesso ao conteúdo. "Sua ridícula, mentirosa, eu estava na hora. Aqui se faz, aqui se paga", "Você gosta de mídia, ibope, fama, para querer ganhar fama com isso" e "Quando um não quer dois não brigam, era só você levantar da cadeira", dizem algumas.

No Instagram, a vítima ainda relatou a situação aos seguidores, e se perguntou se o mesmo aconteceria se ela fosse uma mulher branca e estivesse acompanhada. "Nessas horas que a gente percebe o quanto o nosso corpo, nesse Brasil pós colonial, continua sendo o corpo vulnerável que carrega o alvo nas costas. Agora estou com edemas espalhados por várias partes da minha cabeça e com sequelas dessa pancada. Até quando esse tipo de violência gratuita vai continuar acontecendo? Me pergunto se fosse uma mulher branca acompanhada... O mesmo teria acontecido?", questiona.

Na manhã da sexta-feira (12), Francine irá, acompanhada da advogada, ao Shopping Center Lapa, para uma reunião com a administração do estabelecimento.

Através de nota, a equipe do Shopping afirmou que os seguranças atuaram, imediatamente, para conter a situação e “preservar a integridade física dos envolvidos e demais clientes”. O pronunciamento afirma que o empreendimento acionou o SAMU e a Polícia Militar, que conduziu o caso, e que lamenta o ocorrido e repudia todo tipo de agressão.

A Polícia Civil e Polícia Militar foram procuradas pelo Correio, mas não retornaram até a publicação da matéria.

*com orientação da subeditora Carol Neves