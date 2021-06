Homem apontado como gerente do tráfico é preso em Conquista

Um homem apontado por ser o gerente do tráfico de drogas, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última terça-feira (1), em Vitória da Conquista, pela equipe do Serviço de Investigação da Delegacia de Homicídios (DH) do município. Com ele foi apreendida uma arma.

Na consulta, a equipe constatou que ele é foragido do Sistema Prisional. “Ele cumpria pena por roubo quando foi beneficiado por saída temporária e não retornou”, relatou o titular da DH de Conquista, delegado Cléber Rocha.

Segundo investigações, o suspeito, faz parte de um grupo criminoso pertencente a um ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, preso no último dia 27 de maio em São Bernado do Campo no estado de São Paulo. “As equipes avançam com o objetivo de tirar das ruas esses criminosos que atuam em Conquista”, explicou. O preso foi encaminhado para a DH onde se encontra à disposição da Justiça