Homem apontado como líder do tráfico no interior é preso em Salvador

Um homem apontado como líder do tráfico de drogas da região do Baixo Sul da Bahia foi preso, nesta terça-feira (28), no bairro de Itapuã, em Salvador.



O suspeito, que atua nas cidades de Ituberá, Igrapiúna, Camamu e Nilo Peçanha, é investigado por envolvimento em homicídios e tinha em seu desfavor três mandados de prisão em aberto. Ele foi localizado por equipes do Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), após troca de informações com a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cacaueira).



A ação policial se deu no âmbito da Operação Argus, iniciada em junho de 2021, que visa elevar os índices de cumprimentos de mandados de prisão expedidos pelas varas do Júri.



Com o cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado à sede da Coordenação de Polícia do Interior (Polinter) e está à disposição da Justiça. Uma equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) do DHPP auxiliou na condução do suspeito.