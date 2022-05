Homem armado com espingarda e revólver é preso na Av. Paralela

Um homem foi capturado com armas de fogo, na quarta-feira (25), na Avenida Paralela, em Salvador, por equipes da Operação Gêmeos.

Ele foi encontrado depois dos policiais serem informados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre um carro suspeito, modelo Fiesta, que transitava pela região de Brotas e, em seguida, deslocou-se para a Avenida Paralela.

Com as informações, as guarnições iniciaram o patrulhamento na Paralela onde encontraram o carro próximo do acesso ao bairro de Itapuã. Dentro do veículo foram localizados um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, uma espingarda, 13 relógios, um coldre, R$ 702, um rolo de fita isolante e roupas camufladas.

O homem e as armas foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil.