Homem armado invade colégio em Salvador e rouba professor e alunos

Um professor e estudantes de um centro educação profissional em Mussurunga foram assaltados por um homem armado com uma faca na última quinta-feira (25), em Salvador.

O caso aconteceu no Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Processos Industriais Newton Sucupira. As vítimas estavam em um laboratório quando, após a aula, foram rendidas por um suspeito que pulou o muro do local. Ninguém ficou ferido.

Não foi divulgada a quantidade de alunos prejudicados. A 12ª DT/Itapuã investiga o caso.

A Secretaria Estadual da Educação informou que registrou um boletim de ocorrência e acionou a ronda escolar, que está reforçando o patrulhamento na região.