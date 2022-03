Homem arremessado de brinquedo de parque em shopping deixa UTI

O homem que foi arremessado de um brinquedo no Magic Games Park, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no último sábado (19), recebeu alta da UTI nesta segunda-feira (21), e foi transferido para uma Unidade Semi-Intensiva. Ele e a filha sofreram o acidente juntos, mas a jovem teve alta no mesmo dia do ocorrido.

De acordo com informações repassadas pela esposa do homem ao Magic Games Park, ele deve ser transferido para um quarto na terça-feira (22). A assessoria do parque informou ainda que a empresa presta todo o auxílio necessário a família.

Ainda nesta segunda, a Prefeitura de Lauro de Freitas anunciou, através de nota, que o parque de diversões Magic Games foi interditado após o acidente. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo (Sedur), a empresa possui alvará dentro do prazo legal de validade, com todas as documentações necessárias para funcionar. Entre eles, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por engenheiro que atesta as boas condições dos brinquedos na parte mecânica e elétrica, e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Diante do fato ocorrido, entretanto, a Prefeitura interditou o parque para fazer uma nova análise de todos os procedimentos técnicos exigidos para o funcionamento. A Sedur ressaltou que a vistoria técnica, que deve ser feita diariamente em todos os brinquedos antes do uso, é de responsabilidade do Magic Games PARK. A Prefeitura ainda lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família.

Acidente

A situação aconteceu no Parque Shopping Bahia. Pai e filha foram arremessados de um brinquedo em um parque de diversões localizado dentro de um shopping, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de sábado (19). O homem está internado em um hospital particular. Ao CORREIO, a Magic Games, responsável pelo brinquedo, informou que tem prestado toda a assistência a família. A assessoria também negou que o pai da adolescente tenha sofrido traumatismo craniano.