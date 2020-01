Homem atira em esposa e joga vítima de carro em movimento no Ceará

Uma mulher morreu após ser baleada e jogada para fora do veículo em movimento em Fortaleza (CE), nesta terça-feira (7). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem teria atirado na sua companheira e, em seguida, a empurrado de um carro na avenida Coronel Matos Dourado.

A mulher foi socorrida e levada em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, mas teve morte cerebral confirmada pelo hospital.

Após tentativa de fuga, o suspeito foi abordado na rua Raimundo Arruda, no bairro Parquelândia, por equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os militares atiraram nos pneus do carro, até o motorista parar. Nesse momento, ele desferiu golpes contra ele mesmo, na tentativa de se matar, ainda segundo a Polícia.

Os PMs contiveram o homem, que foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até um hospital de Fortaleza. Foram apreendidos um revólver calibre 38 e a tesoura que estavam no interior do veículo.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do fato. As informações foram passadas pela SSPDS.