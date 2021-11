Homem baleado em Morro de São Paulo está na UTI

Um dos homens baleados em Morro de São Paulo, ilha que pertence ao município de Cairu, no baixo Sul da Bahia, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dos mais de dez tiros que foram disparados, quatro o atingiram no peito. O pulmão dele foi perfurado e a escápula quebrada, e, segundo amigos, médicos fazem, neste momento, a drenagem do órgão. As balas ainda não conseguiram ser retiradas.

O quadro de saúde dele é estável, mas a vítima não tem plano de saúde. Através de contatos, ele conseguiu uma vaga no hospital particular Incar, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Atualmente, ele está no Hospital Regional, mas será transferido ainda na noite desta terça-feira (16). “Não achamos vaga em Salvador ou não o aceitam, porque não tem plano de saúde e já passou pelo SUS. Mas ia morrer, se não fosse assim”, informa a esposa, que estava no momento que ele recebeu os tiros e o acompanha no hospital.

A situação ocorreu na 4ª praia de Morro de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (15), de acordo com a Polícia Civil. Outra vítima levou um tiro de raspão na cabeça. Tudo começou quando ele e um casal de amigos quiseram passar por um local incomum, dentro da Fazenda Caeira, propriedade particular. No total, eram cinco pessoas que voltavam da festa de Léo Santana. Dois deles são inquilinos de uma das casas da Fazenda, inclusive uma cantora baiana. Todos pediram anonimato.

“A gente só queria passar com eles por um atalho, para chegar mais rápido em casa. Mas os seguranças disseram que só D.e J. poderiam passar, porque moram ali, e o resto do grupo não. Foi então que L. pegou o celular para gravar a situação e mandar para o patrão deles, dizendo que os funcionários não liberavam a entrada. Ele [um dos seguranças] empurrou ela para parar de gravar, começou a discussão e entrei em briga corporal com um, enquanto o outro pegou a arma e mirou em minha cabeça”, detalha a vítima.

Por pouco, o tiro não pegou nele. “Na hora que vi o clarão da bala, virei o rosto e pegou de raspão na cabeça. O pessoal me deu socorro, porque fiquei tonto e querendo desmaiar, devido ao impacto. Me botaram em uma charrete e me levaram para o hospital”, completa F. Ele mora desde sempre em Morro de São Paulo e prestou depoimento na delegacia, na tarde desta terça-feira (16).

No depoimento, as vítimas declararam agressividade por parte dos seguranças. Eles fugiram, são procurados pela polícia e ainda não foram localizados. Também não há informação se eles tinham autorização para o porte de arma. O dono da fazenda onde ocorreu o fato, amigo de uma das vítimas, já encaminhou o contrato dos mesmos para os policiais, com os respectivos contatos, para dar prosseguimento à investigação.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial (DT), de Cairu, o caso será investigado como dupla tentativa de homicídio. As vítimas foram encaminhadas, primeiramente, para uma unidade de saúde de Valença e depois transferidas para Santo Antônio de Jesus. “Guias de perícia foram expedidas, testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras do local foram solicitadas para ajudar a esclarecer a dinâmica e autoria do crime”, explica a Polícia, em nota.