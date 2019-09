Homem cai de passarela e é 'salvo' por ônibus em Lauro de Freitas; assista

Foto: Reprodução

Rodoviários e passageiros de um ônibus da empresa Dois de Julho, que faz a linha Jauá-Aeroporto, em Lauro de Freitas, tomaram um grande susto por volta das 7h desta segunda-feira. Ao passar embaixo de uma passarela na Rua Pelicano, paralela à Estrada do Coco, ouviram um forte estrondo.

Segundo Marco Aurélio, gerente de operações da Dois de Julho, quando saíram para ver do que se tratava, motorista e cobrador constataram se tratar de um homem, que despencou da passarela sobre o veículo. “O ônibus estava no sentido Jauá quando ocorreu o incidente. O cobrador e o motorista só ouviram o baque. Ao sair, viram o homem deitado em cima do veículo. Ele não conseguia falar porque bateu o maxilar, mas fazia gestos”, comentou.

Ainda de acordo com o gerente de operações, os rodoviários acionaram rapidamente os fiscais da empresa, que por sua vez informaram ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Antes de os prepostos da empresa chegarem ao local, o Samu já estava lá fazendo o resgate”, afirmou Marco Aurélio.

A população também ajudou a retirar o homem, já imobilizado, de cima do coletivo. Segundo testemunhas, ele aparentava ter entre 35 e 40 anos e não portava documentos.

Segundo a assessoria da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública de Lauro de Freitas (Settop), quando os agentes da pasta chegaram ao local, que fica próximo à loja da Tendtudo, o homem já havia sido atendido pelo Samu e levado para o Hospital Menandro de Faria.

“Por sorte, e apesar do susto, o ônibus passou na hora certa e acabou salvando a vida dele, porque se não fosse isso, ele fatalmente seria atropelado”, concluiu o representante da Dois de Julho, afirmando que após a ocorrência o ônibus foi recolhido para a garagem e os rodoviários, por conta do choque, foram liberados.

O CORREIO tentou contato com a assessoria do Samu para saber a identificação do homem que se feriu. Também não se sabe o que provocou a queda da passarela.