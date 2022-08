Homem causa alvoroço em voo ao informar suposta presença de Wesley Safadão; assista

Imagina pegar um voo e ter a presença de Wesley Safadão na viagem? Foi o que aconteceu, ou melhor, não aconteceu. Um homem, identificado como Lucas Monteiro, escondeu uma caixa de som na mochila e conseguiu agitar os passageiros fãs do artista.

Ele guardou a mochila no bagageiro e, quando o avião levantou voo, deu play em um áudio que simulava a voz do piloto da aeronave informando que Wesley Safadão estava viajando com o restante da tripulação.

"Atenção, senhores passageiros. Gostaria de pedir um minuto da atenção de vocês para informar que hoje temos uma presença ilustre a bordo desta aeronave. Um dos maiores sucessos da música brasileira, o cantor Wesley Safadão. Por favor, uma salva de palmas", dizia o áudio.

Os passageiros ficaram alvoroçados com a suposta presença do artista e bateram palmas para Safadão. No entanto, minutos se passaram e nada do cantor aparecer para falar com os viajantes. "Oxe, cadê ele?", questionou uma mulher. "Acho ele um gato", disparou outra senhora.

O vídeo viralizou na web e já ultrapassou mais de 20 mil curtidas em menos de 24 horas. Nos comentários, os seguidores se divertiram com a trollagem. "Os da frente pensando ele ta atras, o de traz pensando que ele ta na frente", disse um internauta.