Homem comete injúria racial contra funcionários do Ferry-Boat

Uma confusão no Terminal Marítimo de Bom Despacho, em Itaparica, acabou terminando em delegacia. Isso porque, na tarde deste domingo (30), um homem cometeu injúria racial contra funcionários da Internacional Travessias.

Segundo a empresa, um homem quis comprar um bilhete de prioridade para conseguir a passagem de gratuidade. Seguindo o protocolo, a funcionária pediu para que o passageiro mostrasse o documento para comprovar o direito à passagem.

No entanto, o homem começou a gritar com a atendente, alegando que não iria apresentar o documento, se irritando e disparando ofensas racistas para a funcionária. Além dela, outros trabalhadores que estavam no local sofreram com as palavras racistas do passageiro.

Os seguranças que estavam pela área, conseguiram conter o passageiro e preservou todos que estavam passando pelo local. Todos que foram ofendidos pelo homem prestarem queixa à polícia, que conduziu os colaboradores à delegacia.

Em nota, a Polícia Militar confirma o caso, que aconteceu por volta das 17h20, e os agentes da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm) o conduziram à 19ª Delegacia Territorial, onde foram tomadas as medidas cabíveis.