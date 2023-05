Homem compra moto adulterada com auxílio do INSS e acaba preso na Bahia

Uma motocicleta adulterada foi apreendida, em uma abordagem na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (16) e um homem foi detido, por suspeita de receptação culposa e adulteração de sinal identificador de veículo.

Durante fiscalização de prevenção de acidentes na altura do quilômetro 15 da rodovia, os policiais abordaram uma motocicleta de cor preta. Ao realizarem a identificação dos elementos caracterizadores, os policiais constataram que a Honda/CG, sem placa, estava com os caracteres identificadores suprimidos (raspados), o que caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Questionado, o condutor de 28 anos, relatou que comprou a moto em uma ‘oferta’ da internet pelo valor de R$ 2.300,00. Disse ainda que utilizou o valor recebido do auxílio do INSS para adquirir o bem, a fim de trabalhar como entregador.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA) para os procedimentos cabíveis.