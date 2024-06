CONCURSO

Detran abre seleção de nível superior em Salvador; remuneração pode chegar a R$ 3,1 mil

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação de 15 profissionais que atuarão como ‘Técnico Nível Superior Apoio Jurídico’ em Salvador. As inscrições começam no dia 25 de junho e vão até o dia 1º de julho de 2024, sendo realizadas unicamente via internet.