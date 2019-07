Homem corta pênis do amante da esposa com tesoura e leva pra casa

Foto: Divulgação/Gilchrist County Sheriff's Office

Um homem de 49 anos tomou uma medida drástica ao se deparar com sua esposa junto ao seu amante. Ao ver a cena, ele resolveu cortar o mal pela raiz (literalmente): pegou uma tesoura e decepou o pênis do ricardão.

De acordo com a vítima, que não teve o nome divulgado, Alex Bonilla, armado com uma pistola 9mm, entrou na casa do rival, em Bell (Flórida, EUA), no último domingo (14), e o atacou. A vítima foi amarrada em um quarto e teve o membro cortado. Dois adolescentes estavam na casa no momento do ataque.

De acordo com o site "Smoking Gun", o arrancador de pênis deixou o local com o membro nas mãos.

Segundo o boletim de ocorrência, Alex, que trabalhava para uma leiteria, havia flagrado recentemente a esposa fazendo sexo com o amante, que é vizinho do casal.

Não se sabe se o pênis da vítima foi recuperado. O homem amputado continua internado no hospital.