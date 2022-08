Homem de 23 anos morre baleado em Luís Anselmo

Um homem de 23 anos, identificado como Lucas Wesley Santos Freire, morreu nesta sexta-feira (19) após ter sido baleado na Rua Luís Anselmo, no bairro de mesmo nome, em Salvador. A vítima morreu ainda no local do crime.

Uma tia do homem, que preferiu não se identificar, contou que Lucas estava de moto com outro homem na garupa no momento do crime. Segundo ela, a vítima tinha saído da prisão há um mês.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

"Ele foi preso, passou um ano e meio do presídio, por causa de um assalto. Ele já estava acostumado a fazer assaltos. Disseram que um homem armado passou e atirou nele. O outro homem eu não sei o aconteceu, disseram que ele foi linchado pela população", disse a mulher.

A Polícia Civil informou que Lucas Wesley Santos Freire foi vítima de disparos de arma de fogo e morreu em via pública. Uma equipe expediu as guias para remoção e perícia e, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica, foi para o local realizar o levantamento. A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela 1ª DH/Atlântico.

A reportagem pediu informações para a Polícia Civil sobre o outro homem que estava na garupa da vítima e sobre o histórico criminal de Lucas, mas ainda não obteve retorno.